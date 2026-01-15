Shopping cart

Política

Município de Almeirim assegura transporte urbano no dia das Eleições Presidenciais

Por: Inês Ribeiro 15 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município de Almeirim informou que o serviço de Transporte Urbano de Almeirim (TUA) estará em funcionamento no próximo domingo, dia 18 de janeiro, data em que se realizam as Eleições Presidenciais de 2026, com o objetivo de facilitar a deslocação dos munícipes às mesas de voto.

De acordo com a informação divulgada pela autarquia, o serviço funcionará em horário especial, dividido em dois períodos ao longo do dia. Assim, os autocarros do TUA circularão entre as 09h00 e as 13h00, durante o período da manhã, e retomam o serviço da parte da tarde entre as 15h00 e as 19h00.

Esta medida visa garantir melhores condições de mobilidade à população, promovendo a participação cívica e o exercício do direito de voto, especialmente junto dos munícipes com maiores dificuldades de deslocação.

A Câmara Municipal apela ainda à população para que planeie atempadamente a sua deslocação e participe ativamente neste ato eleitoral.

