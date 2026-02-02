TUA e TLP com horário especial no dia 8 de fevereiro

Imprimir

Os Transportes Urbanos de Almeirim (TUA) e o Transporte Local de Proximidade (TLP – Fazendas de Almeirim) vão voltar a funcionar com horário especial no próximo domingo, 8 de fevereiro, dia em que se realiza a segunda volta das Eleições Presidenciais, à semelhança do que já aconteceu durante a primeira volta do ato eleitoral.

A informação foi divulgada pelo Município de Almeirim e tem como objetivo facilitar a deslocação dos eleitores às mesas de voto, assegurando melhores condições de mobilidade em todo o concelho.

De acordo com a autarquia, o serviço de transportes estará disponível em dois períodos ao longo do dia, das 09h00 às 13h00, durante a manhã, e das 15h00 às 19h00, no período da tarde.