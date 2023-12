USO arranca em Alpiarça

O USO arranca no concelho de Alpiarça no dia 1 de janeiro de 2024 e será alargado aos restantes concelhos da Lezíria do Tejo em breve.

USO é o serviço de transportes a pedido, em veículos ligeiros, para servir a população em dias ou locais em que o transporte regular em autocarros não é possível ou viável.

A possibilidade de nos deslocarmos com segurança e rapidez é um dos fatores que mais contribui para a coesão territorial e para a igualdade de oportunidades para todos, sobretudo quando realizada através de transportes públicos. A necessidade de uma maior oferta de transportes públicos, que chegue a todo o concelho de Alpiarça levou a Câmara Municipal, juntamente com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, a criar o projeto de transportes a pedido “USO”.

Este transporte estará disponível em três circuitos, sendo um dentro do concelho e dois entre Alpiarça e Santarém (Estação Ferroviária e Hospital Distrital). Este transporte é feito através de táxi e tem um preço reduzido relativamente aos outros transportes públicos.

O passageiro deve efetuar a reserva da sua viagem, até ao dia útil anterior, através do número 800 104 200 (chamada gratuita), a funcionar todos os dias úteis das 09h00 às 12h30.

Os circuitos e tarifários podem ser consultados em https://www.cimlt.eu/actividades/autoridade-de-transportes/uso-transportes-a-pedido-da-leziria-do-tejo