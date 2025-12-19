Homem de 60 anos preso por violência doméstica

Imprimir

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE), no dia 17 de dezembro, deteve um homem de 60 anos, por violência doméstica, no concelho de Benavente.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência física sobre a vítima, sua ex-companheira 29 anos.

No decorrer da ação foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito, no concelho de Benavente.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Prisão Preventiva.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, participe:

· No Portal Queixa Eletrónica, em https://queixaselectronicas.mai.gov.pt;

· Via telefónica, através do número de telefone 112;

· No Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, tendo os nossos contactos sempre à mão em www.gnr.pt/contactos.aspx;

· Na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx;

· Na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.