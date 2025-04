Homem de Almeirim com armas e acusado de violência

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE), no dia 16 de abril, constituiu arguido um homem de 45 anos e apreendeu armas no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Almeirim.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua companheira de 44 anos. No decorrer da ação, foi dado cumprimento a uma busca domiciliária que culminou na constituição do indivíduo como arguido e na apreensão do seguinte material:

Três armas de fogo;

63 cartuchos.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, participe: