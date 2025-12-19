Shopping cart

Região

Lidl investe em Santarém com nova loja e criação de empregos

Por: Inês Ribeiro 19 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Lidl inaugurou na quinta-feira, dia 18 de dezembro, uma nova loja em Santarém, localizada na Avenida Francisco Sá Carneiro. A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, João Teixeira Leite, do vice-presidente Emanuel Campos e dos vereadores Pedro Gouveia e Teresa Ferreira, que foram recebidos pelo diretor da loja, Pedro Almeida, e pela equipa de colaboradores.

A abertura deste espaço representa um investimento relevante para a cidade e integra uma intervenção urbanística que inclui a criação de habitação, um centro clínico, áreas de restauração, novas acessibilidades, ciclovias e passeios, com impacto direto na revitalização da zona norte de Santarém.

O Presidente da Câmara Municipal, João Teixeira Leite, destacou a importância do investimento. “A abertura desta nova loja é uma excelente notícia para Santarém. Este projeto reforça a oferta comercial, estimula a economia local e cria postos de trabalho, fortalecendo a dinâmica da cidade e da região”, afirmou.

O diretor da nova unidade, Pedro Almeida, referiu que a loja foi concebida para oferecer um espaço moderno e eficiente, com uma ampla oferta de produtos, e destacou a criação de empregos na região. “Queremos proporcionar uma experiência de compra mais conveniente para os habitantes de Santarém e arredores, contribuindo para a dinamização económica local”, sublinhou.

Com esta inauguração, o Lidl reforça a sua presença no concelho, oferecendo aos consumidores um espaço moderno e de fácil acesso, ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento económico e social da cidade.

