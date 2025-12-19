Operação “Natal e Ano Novo 2025/2026” já está na estrada

Imprimir

No período entre as 00h00 e as 23h59 do dia 18 de dezembro de 2024, no âmbito da Operação “Natal e Ano Novo 2025/2026”, a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou os seguintes dados operacionais, em resultado das ações desencadeadas pelos militares que, diariamente, estão empenhados na prevenção da criminalidade, no patrulhamento rodoviário e na prestação de auxílio aos condutores, para garantir o decorrer das festividades e as deslocações de pessoas em segurança, nomeadamente:

2 347 condutores fiscalizados, dos quais, 31 conduziam com excesso de álcool e, destes, 19 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 11 pessoas por conduzirem sem habilitação legal;

Das 578 contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se:

200 por excesso de velocidade;

12 excessos de álcool;

11 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (SRC);

11 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;

60 por falta deinspeção periódica obrigatória;

16 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Relativamente à sinistralidade rodoviária, a GNR registou 177 acidentes, dos quais resultaram 1 vítima mortal, 3 feridos graves e 42 feridos leves.

No que concerne ao acidente com a vítima mortal, importa referir que o mesmo diz respeito a:

Colisão, ocorrida em 18 de dezembro, pelas 13h52min, na E. N. 9, em Runa, Torres Vedras, do distrito de Lisboa, no qual foi interveniente um motociclo e um ligeiro, tendo resultado uma vítima mortal, do género masculino, com 34 anos de idade.

Durante a operação, a GNR irá continuar a priorizar a fiscalização às seguintes infrações: