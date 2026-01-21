Shopping cart

  • Home
  • Sociedade
  • EN114 cortada ao trânsito entre a Raposa e a Azerveira
Sociedade

EN114 cortada ao trânsito entre a Raposa e a Azerveira

Por: Daniel Cepa 21 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O trânsito automóvel está cortado na EN114, entre a Azerveira e a Raposa, devido a um abatimento do piso ao quilómetro 98 daquela via.

O abatimento ocorreu na zona de uma infraestrutura de escoamento de águas pluviais, que cedeu e impede a circulação rodoviária.

As autoridades estão a desviar o trânsito por vias alternativas. No concelho de Almeirim, o desvio é feito no cruzamento da Raposa que liga a Paço dos Negros. No concelho de Coruche, a circulação está a ser encaminhada pela Estrada da Lamarosa ou pela A13.

O alerta foi dado por um automobilista que passava no local, tendo sido acionados a Proteção Civil Municipal de Coruche, a GNR e a Infraestruturas de Portugal.

Para já, não há previsão para a reabertura da EN114.

