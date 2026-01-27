Shopping cart

  Home
  • Região
  • Estação de Santarém com trânsito condicionado a partir de fevereiro
Região

Estação de Santarém com trânsito condicionado a partir de fevereiro

Por: Daniel Cepa 27 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município de Santarém vai implementar, a partir do dia 2 de fevereiro, condicionamentos temporários de trânsito na zona da Estação Ferroviária, na chamada “antiga Estrada da Estação”, no troço da EN 365 (D)/Rua Bispo D. Freire Domingos Maria Frutuoso.

Segundo a autarquia, estas alterações resultam do aumento significativo de tráfego naquela área, na sequência das obras em curso na Estrada Nacional 114, promovidas pela Infraestruturas de Portugal, que implicam o corte da via ascendente no sentido Almeirim–Santarém por um período estimado de cerca de 300 dias.

De forma experimental e durante o período das obras, a circulação rodoviária passa a processar-se do seguinte modo: Sentido Sul (Almeirim) – Norte (Santarém/Vale de Estacas): A circulação é permitida a todos os veículos. Sentido Norte (Santarém/Vale de Estacas) – Sul (Almeirim): Após a passagem de nível e até à Estação Ferroviária: circulação exclusiva a autocarros de transporte público.
Após a Estação Ferroviária: circulação permitida apenas a autocarros e táxis parqueados na estação, bem como às carreiras interurbanas com destino à margem sul do Tejo (Almeirim, Alpiarça, Benavente e Coruche).

A implementação destes condicionamentos contará com o apoio diário da PSP no local.

O Município de Santarém apela à compreensão e colaboração dos automobilistas, recomendando especial atenção à sinalização temporária e o planeamento antecipado das deslocações, sobretudo nas horas de maior afluência.

