Trânsito condicionado no domingo, dia 27

No próximo domingo, dia 27 outubro, realiza-se mais uma edição dos 20 kms de Almeirim e a realização da mais importante prova de estrada do país, com milhares de participantes e acompanhantes, vai trazer alguns condicionalismos ao trânsito.



Desde logo o percurso das provas de 5, 10 e 20 kms com destaque para a a Ponte D. Luís que vai ter o trânsito condicionado entre as 9h e as 12h30.

A hora de inverno, também conhecida como hora padrão, chega no próximo fim de semana. Em 2024, esta mudança será feita no dia 27 de outubro. Neste dia, atrasamos os relógios uma hora, passando das 02:00 de novo para a 01:00