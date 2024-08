Requalificação do Largo Eng. Zeferino Sarmento condiciona trânsito em Santarém

A requalificação do Largo Eng. Zeferino Sarmento vai obrigar à implementação de condicionalismos no trânsito, de 19 a 21 de agosto, na Rua de S. Martinho, de forma a permitir o normal avanço dos trabalhos. A intervenção terá a duração de três dias e o plano de sinalização temporário vai ser instalado, entre as 08h00 e as 18h00.

Em comunicado, o Município de Santarém alerta para os condicionalismos ao trânsito “que estão inerentes a esta intervenção, nomeadamente: a interferência com o normal funcionamento da via viária e a ocupação das vias de circulação, embora pretenda minimizar o transtorno a todos os utilizadores da estrada em causa e evitar acidentes”.

“Tendo em conta as características do tráfego e a complexidade dos trabalhos a levar a cabo, bem como o espaço disponível, a Rua de S. Martinho vai ser completamente ocupada, de modo a permitir a realização dos trabalhos, tendo em conta que a rua é estreita e não tem largura suficiente para se deixar uma via de circulação”, adianta a mesma nota.

“A sinalização vai ser adaptada aos constrangimentos específicos existentes no local, assim como à velocidade da via (V15= 30Km/h). A Câmara de Santarém pede desculpas a todos os moradores e aos que nos visitam, pelos transtornos eventualmente causados”, conclui.