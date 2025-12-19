Santarém reforça segurança dos Bombeiros Sapadores com novos capacetes

Imprimir

O Município de Santarém realizou ontem, dia 18 de dezembro, a cerimónia de entrega de novos capacetes aos Bombeiros da Companhia de Sapadores de Santarém. Este momento simbólico marca o início do investimento na renovação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), essenciais para garantir a segurança e eficácia dos operacionais.

A cerimónia foi presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, que acompanhado pelo Vice-Presidente Emanuel Campos, que tutela o pelouro da Proteção Civil Municipal e Bombeiros, e pela Vereadora Teresa Ferreira, sublinhou a importância de dotar os bombeiros de meios adequados, reforçando o compromisso do Município com a valorização, segurança e operacionalidade dos seus profissionais afirmado que “…a segurança dos nossos bombeiros é uma prioridade absoluta. Dotá-los de equipamentos modernos é garantir que estão preparados para responder com eficácia às exigências das missões de proteção civil. Este investimento reflete o compromisso do Município com a valorização e operacionalidade desta força essencial à nossa comunidade.”

A iniciativa integra o planeamento estratégico definido pelo Executivo Municipal, em estreita articulação com o Comando da Companhia, tendo como objetivo a modernização gradual dos EPI, fundamentais para a qualidade da resposta nas missões da Proteção Civil Municipal.

Com esta ação, o Município de Santarém reafirma o seu empenho contínuo na melhoria das condições de trabalho dos bombeiros e no reforço da segurança e proteção da população.