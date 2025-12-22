Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Rede de tráfico de droga desmantelada com sete detidos
Região

Rede de tráfico de droga desmantelada com sete detidos

Por: Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche, deteve, no dia 17 de dezembro, sete homens, com idades entre os 30 e os 41 anos, no âmbito de uma operação que desmantelou uma rede de tráfico de estupefacientes que operava maioritariamente no concelho de Benavente.

A investigação, que decorreu ao longo de cerca de dois anos, levou ao cumprimento de seis mandados de detenção e 30 mandados de busca em várias localidades, dez domiciliários e 20 em viaturas. Durante as buscas, foram apreendidas 850 doses de cocaína, 83 doses de canábis, 4.352 doses de haxixe, três armas de fogo, diversas munições, 22.493 euros em numerário, seis veículos, um motociclo e material utilizado no corte, pesagem e embalamento de estupefacientes.

A ação contou com o reforço de várias unidades da GNR e da Polícia de Segurança Pública (PSP) das áreas envolvidas.

Após a detenção, os sete suspeitos foram apresentados ao Tribunal Judicial de Santarém, que determinou prisão preventiva para cinco dos indivíduos e apresentações periódicas no posto policial da área de residência para os outros dois.

A operação envolveu ações nos concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos, Sintra, Setúbal e Vendas Novas.

Etiquetas Relacionadas:
benaventedetidosGNRtrafico de droga

Notícias relacionadas

Sociedade

Dois homens detidos por invasão de propriedade em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025
Região

Semana marcada por acidentes graves em Santarém: duas mortes e vários feridos

BY-Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025
Sociedade

Forças de segurança reforçam operações de Natal e Ano Novo para reduzir sinistralidade rodoviária

BY-Daniel Cepa 17 de Dezembro, 2025
Sociedade

Acidente grave provoca um morto em Almeirim

BY-Redação 15 de Dezembro, 2025
Região

GNR deteve 16 pessoas por condução sob o efeito do álcool na última semana

BY-Inês Ribeiro 9 de Dezembro, 2025
Sociedade

Ossos escondidos em arca fechada com parafusos

BY-Redação 5 de Dezembro, 2025