Rede de tráfico de droga desmantelada com sete detidos

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche, deteve, no dia 17 de dezembro, sete homens, com idades entre os 30 e os 41 anos, no âmbito de uma operação que desmantelou uma rede de tráfico de estupefacientes que operava maioritariamente no concelho de Benavente.

A investigação, que decorreu ao longo de cerca de dois anos, levou ao cumprimento de seis mandados de detenção e 30 mandados de busca em várias localidades, dez domiciliários e 20 em viaturas. Durante as buscas, foram apreendidas 850 doses de cocaína, 83 doses de canábis, 4.352 doses de haxixe, três armas de fogo, diversas munições, 22.493 euros em numerário, seis veículos, um motociclo e material utilizado no corte, pesagem e embalamento de estupefacientes.

A ação contou com o reforço de várias unidades da GNR e da Polícia de Segurança Pública (PSP) das áreas envolvidas.

Após a detenção, os sete suspeitos foram apresentados ao Tribunal Judicial de Santarém, que determinou prisão preventiva para cinco dos indivíduos e apresentações periódicas no posto policial da área de residência para os outros dois.

A operação envolveu ações nos concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos, Sintra, Setúbal e Vendas Novas.