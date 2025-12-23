Shopping cart

Região

Nova estação de comboios de Santarém pode ser construída junto ao Sacapeito

Por: Inês Ribeiro 23 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Estação de Comboios de Santarém pode ser transferida para a zona do Sacapeito, numa área situada entre o futuro Hospital da Luz e o Aeródromo Municipal. A informação foi avançada pelo presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, durante a reunião da Assembleia Municipal realizada na segunda-feira, dia 22 de dezembro, na Casa do Campino.

De acordo com o autarca, está prevista a assinatura de um protocolo, no início do próximo ano, com o Ministério das Infraestruturas e Habitação que permitirá avançar com o estudo e o projeto do novo Interface Intermodal de Santarém. Este equipamento irá concentrar diferentes modos de transporte, incluindo o ferroviário, rodoviário e coletivo, além de prever a integração da vertente aérea, devido à proximidade ao Aeródromo de Santarém, para o qual a autarquia tem planos de desenvolvimento de grande dimensão.

João Teixeira Leite explicou que a criação deste novo interface resulta do forte crescimento da procura ferroviária, impulsionado pela entrada em vigor do passe ferroviário “Passe Verde”. Este título, que permite viajar nos comboios intercidades por 20 euros/mês, levou a um aumento de 87% do número de passageiros da estação de Santarém no período de um ano.

O presidente da Câmara Municipal adiantou ainda que o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, já deu luz verde às intervenções planeadas para a zona sul da cidade. Estas obras pretendem preparar Santarém e toda a região para os desafios futuros, tendo em conta a construção do novo Aeroporto Luís de Camões que, segundo o autarca, irá reforçar a centralidade do concelho no contexto regional e nacional.

