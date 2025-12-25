Mensagem de Natal 

Imprimir

Como Presidente da Assembleia Municipal de Almeirim, dirijo-me a todos os cidadãos de Almeirim com um profundo sentimento de gratidão, de esperança e renovação que o Natal nos traz.

Chegamos ao final de mais um ano, um tempo de balanço e de merecida pausa, nesta quadra tão especial para todos nós, onde as nossas atenções se voltam para a família, os amigos e o calor da nossa comunidade, emergindo como um convite à reflexão sobre os valores essenciais que nos unem e definem como comunidade: a partilha, a solidariedade, o respeito mútuo e a proximidade.

Ao longo do ano, a Assembleia Municipal trabalhou com o foco no bem-estar de todos, sendo nos momentos de festa e celebração que mais sentimos a força da nossa união e percebemos a urgência em construir um Presente em que não há lugar para muros, mas sim para pontes de diálogo, cimentado na capacidade de convergir no essencial, mesmo quando divergimos naquilo que é acessório, pois é aí que se manifesta uma riqueza que devemos valorizar.

O ano que se aproxima será, estou certo, um período de novos desafios e de reforço dos laços que possibilitarão fazer do nosso concelho um território mais coeso e vibrante. Assim, que as luzes de Natal que adornam as nossas casas, ruas e praças, se reflitam nos vossos lares e, sobretudo, nos vossos Corações, renovando a esperança, inspirando a generosidade e reforçando a confiança no caminho que juntos percorremos.

Em meu nome e em nome de todos os membros da Assembleia Municipal, desejo a todos os munícipes um Feliz Natal repleto de harmonia e que o Novo Ano nos traga novas oportunidades e continue a fortalecer os valores que caraterizam a nossa comunidade.

Boas Festas!

Paulo Guia – Presidente da Assembleia Municipal de Almeirim