Opinião

Mensagem de Natal

Por: Inês Ribeiro 25 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Nestes dias de Natal, há qualquer coisa no ar como em nenhum outro tempo.

Um clima que fala de uma vinda ou advento. Nem todos falam dele, mas todos o sentem. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus inventam qualquer história ou personagem para justificar a existência que sentem de se alegrarem, de exultarem.

Já há semanas que as ruas, as lojas, as casas resplandecem de luzes que se cobrem de cores.

E no Natal, por outro lado, cada coração torna-se melhor. As prendas que muitos trocam entre si são expressão disso. É bonito esse costume.

Como seria pensar num ano sem Natal?

No entanto, apercebemo-nos de que, na sociedade de hoje, falta qualquer coisa…

Toda esta aparência feita de cânticos, de ornamentações, de festas, não é contrabalançada por um aprofunda meditação sobre o que é o Natal. Mas o que festejamos? Os nossos filhos? Nós mesmos? Ou quem?

Não é talvez Jesus, o desprezado pela maioria, o rejeitado do mundo, o esquecido por muitos, o centro, o único e exclusivo centro desta grande festa do ano? Sim, é Ele.

E nós queremos que sobressaia a figura e a contemplação de Jesus acima de qualquer outra manifestação. Queremos fazer ressoar o seu nome acima de qualquer outro cântico; fazer brilhar a sua luz mais do que as outras luzes exteriores.

Jesus, o Emmanuel, o “Deus-connosco”, explica o Natal.

Sim, porque o Filho de Deus, puríssimo espírito, há dois mil anos, tomou a nossa carne, nasceu criança entre nós como qualquer outra criança. E fez tudo isso para compartilhar a nossa vida, crescer, trabalhar como nós, fundar a Igreja, morrer para a nossa Salvação a fim de nos levar, depois desta vida, para a Vida onde Ele voltou ascendendo ao céu.

Natal exprime o amor que Deus nos tem.

O Menino Jesus é o dom mais excelso que o Céu poderia fazer à Terra. Esta minúscula Terra, perdida na imensidão dos espaços, entre biliões de estrelas, mas de tal modo escolhida que se tornou a morada do Deus verdadeiro feito homem.

O Natal grita-nos que Deus nos ama, que Deus é Amor.

E nós não somos autênticos cristãos se não dermos ao Natal o seu verdadeiro significado; se não soubermos extrair deste encantador mistério, circundado por tanta aparência, a verdade que ele traz em si.

Devemos fazer como os anjos que anunciaram aos pastores e não perder nenhuma ocasião para recordar aos amigos, aos irmãos, aos companheiros e ao mundo que o Amor desceu à Terra para cada um de nós. 

Que ninguém, no Natal e nos outros dias, se deva sentir só, abandonado, órfão, estrangeiro ou desgraçado.

Deus fez-se homem para toda a humanidade, portanto para cada um de nós.

É festa para todos, alegria para todos, liberdade para todos, paz para todos.

Feliz e santo Natal para todos.

Pe. Sérgio dos Santos – Pároco de Almeirim

