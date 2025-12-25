PARA HOJE / 25.DEZ

Imprimir

O acontecimento extraordinário do Natal é o ponto de chegada de um longo processo histórico e espiritual. Deus ao longo dos séculos foi preparando a humanidade para esse nascimento. Preparou primeiro um povo especial, o povo de Israel, e, a partir de Abraão, uma linhagem, uma cultura, um desejo e uma espiritualidade para acolher um Messias. Maria é fruto desse longo amadurecimento, a mulher que sabe dizer a Deus o sim de um amor sem divisão, e desse amor fecundo nasce Jesus, o nosso Salvador e Senhor.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt