Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 25.DEZ

Por: Redação 25 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O acontecimento extraordinário do Natal é o ponto de chegada de um longo processo histórico e espiritual. Deus ao longo dos séculos foi preparando a humanidade para esse nascimento. Preparou primeiro um povo especial, o povo de Israel, e, a partir de Abraão, uma linhagem, uma cultura, um desejo e uma espiritualidade para acolher um Messias. Maria é fruto desse longo amadurecimento, a mulher que sabe dizer a Deus o sim de um amor sem divisão, e desse amor fecundo nasce Jesus, o nosso Salvador e Senhor.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

