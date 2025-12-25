Querido Natal de 2025

Imprimir



Aos assinantes, leitores e colaboradores do nosso Jornal “O Almeirinense”, no encerramento deste ano Jubilar, desejo um Feliz e Santo Natal, recheados de muita Saúde, Paz e Amor, e um ano de 2026 cheio de prosperidade.

Francisco Lobo de Vasconcelos, Director “O Almeirinense”

Apresenta-se dentro de dias, principalmente para quem tem Fé, mais um tempo de luz e renovação espiritual.

Ao celebrarmos mais um Natal, “Algo” nos convida a refletir e acima de tudo agir. O nosso coração e o nosso pensamento voltam-se para as desgraças que atolam o mundo e sentimos que a dor e o sofrimento estão muito perto de nós. Talvez perto demais!

O ano que agora finda trouxe-nos os seus desafios exigindo de todos nós uma profunda resiliência. Contudo, é nas dificuldades que o verdadeiro espírito comunitário se revela. Esta resiliência não é passiva, é a força que nos une e que nos faz confiar e ter esperança em tempos melhores.

É realmente muito importante que esta época reacenda em cada um de nós a chama da Solidariedade.

É nosso dever, como porta-voz da nossa comunidade e como fazendo parte integrante da Instituição piedosa e de misericórdia que é a nossa Santa Casa, ajudar a estender a mão aos que mais precisam – aos sós, aos doentes, aos que enfrentam incertezas. Estamos certos de que, nesse sentido, durante o ano que passou, conseguimos atingir os objetivos a que nos tínhamos proposto, tendo consciência de que a verdadeira mensagem se manifesta na comunicação e na capacidade de partilha e de caridade ativa que transforma a vida do nosso semelhante.

Com o olhar posto no Novo Ano que se aproxima, abraçamos a Esperança e que este não seja apenas um desejo, mas a certeza de que juntos e guiados pelos valores cristãos, possamos continuar a ajudar a construir um futuro moderno e promissor para a nossa Cidade.

Acreditamos que os “Senhores do Mundo” inspirados e iluminados pela mística força natalícia, consigam chegar a entendimentos e acordos que definitivamente resolvam os conflitos que tanto nos preocupam, nomeadamente na Ucrânia e na Rússia.

Que o Novo Ano seja repleto de alegrias e renovada crença num mundo melhor.

Com este pensamento muito positivo desejo, em nome da equipa do nosso “Almeirinense”, a todos os leitores e assinantes, aos nossos colaboradores, patrocinadores e amigos, um Feliz Natal e um ótimo 2026.

Vasco Novais Branco, Vice-director “O Almeirinense”