Alterações ao trânsito em Santarém devido às Comemorações da Passagem de Ano

Imprimir

O Município de Santarém informou que, no âmbito das Comemorações da Passagem de Ano 2025/2026, irão verificar-se alterações temporárias ao estacionamento e à circulação rodoviária em vários pontos da cidade, com o objetivo de garantir a segurança de todos os participantes no evento.

De acordo com o edital assinado por Pedro Manuel Rios Oliveira Camões Gouveia, Vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Santarém, será implementada a interdição de estacionamento e circulação rodoviária, com exceção para moradores, na Rua Reitor Pedro Calmon e na Rua Pedro Canavarro, a partir das 00h00 do dia 31 de dezembro de 2025 até às 08h00 do dia 1 de janeiro de 2026.

Adicionalmente, a circulação rodoviária será totalmente suspensa no troço compreendido entre a Avenida do Brasil e a Avenida José Saramago, entre as 23h30 do dia 31 de dezembro de 2025 e as 02h00 do dia 1 de janeiro de 2026.

O Município assegura que todas as alterações à normal circulação estarão devidamente sinalizadas, apelando à atenção dos condutores e à adoção de percursos alternativos durante os períodos indicados.

A Câmara Municipal de Santarém solicita a colaboração e compreensão de todos os munícipes pelos eventuais incómodos causados, reforçando que estes condicionamentos são temporários e essenciais para o bom decorrer das celebrações de Ano Novo.