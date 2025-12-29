Shopping cart

“Os Águias” de Alpiarça organizaram etapa internacional de Teqball

Por: Inês Ribeiro 29 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Clube Desportivo “Os Águias”, de Alpiarça, organizou no passado dia 20 de dezembro o “Águias” Teqball Open, uma prova integrada no Circuito Mundial de Teqball, Categoria 5, sob a chancela da Federação Internacional de Teqball (FITEQ). O evento contou com a parceria da Comissão Instaladora da FPTEQ e marcou o encerramento do calendário competitivo internacional de Teqball em 2025.

Apesar de se tratar de uma etapa de menor dimensão, a competição, realizada no Pavilhão dos “Águias” de Alpiarça, reuniu 32 atletas provenientes de quatro países, entre os quais oito jogadores do Top 100 mundial, confirmando o crescente prestígio da modalidade em Portugal.

A prova incluiu as categorias de Duplas Mistas e Duplas Masculinas, proporcionando momentos de grande equilíbrio e qualidade competitiva.

Na categoria de Duplas Mistas, o título foi conquistado pela dupla dos “Caixeiros” de Santarém, Carolina Clemente e Luís Santos, que venceram uma final extremamente disputada, decidida apenas no terceiro set, frente aos seus colegas de equipa Filipa Martins e Gonçalo Reis.

Já nas Duplas Masculinas, a vitória pertenceu à dupla ucraniana Oleg Usychenko e Dima Shevchuk, quintos classificados no último Campeonato do Mundo, que se superiorizaram na final à dupla dos “Caixeiros” João Rodrigues e Luís Santos.

O evento destacou-se também pelo forte envolvimento da comunidade educativa local, através da colaboração do Agrupamento de Escolas José Relvas. Alunos dos cursos de Desporto dos 10.º, 11.º e 12.º anos participaram ativamente na organização, num claro exemplo de ligação entre o desporto federado e o contexto escolar.

Três alunos recém-formados em Arbitragem Nível C, após um workshop realizado na semana anterior, fizeram a sua estreia como árbitros assistentes, enquanto outros seis estudantes prestaram apoio nas áreas logística e administrativa.

O “Águias” Teqball Open representou um primeiro passo decisivo para a consolidação do Teqball em Alpiarça. Está já delineada a ambição de que, em 2026, a modalidade passe a integrar de forma regular a atividade do Clube Desportivo “Os Águias”, com o envolvimento contínuo do Agrupamento de Escolas José Relvas e do Município de Alpiarça.

