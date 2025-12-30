Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Workshops gratuitos para Pais e Cuidadores em Salvaterra de Magos
Região

Workshops gratuitos para Pais e Cuidadores em Salvaterra de Magos

Por: Redação 30 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos vai dinamizar, na Biblioteca Municipal, dois workshops com a Enfermeira Andreia Amaral, autora do livro SOS Mamã, no âmbito da atividade “Roda dos Cuidados”, integrada no programa SER – Salvaterra em Rede (CLDS 5G). 

Os workshops vão decorrer nos dias 10 de janeiro, pelas 10h30, com o tema “Prevenção do engasgamento e atenção a comportamentos de risco” e 17 de janeiro, também pelas 10h30, com o tema “Tornar leve a doença em pediatria”.

As inscrições são gratuitas, limitadas e obrigatórias até 7 de janeiro e podem ser realizadas na Biblioteca Municipal ou através do email clds-salvaterra@cm-salvaterrademagos.pt

O programa SER – Salvaterra em Rede (CLDS 5G) é promovido pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e conta com financiamento do Portugal 2030 e do Fundo Social Europeu+.

Ficha de inscrição disponível em:

https://www.cm-salvaterrademagos.pt/informacoes/noticias/item/5513-clds-5g-workshops-roda-dos-cuidados-dias-10-e-17-de-janeiro
Etiqueta Relacionada:
salvaterra de magos

Notícias relacionadas

Região

Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória de 20 a 25 de agosto

BY-Redação 18 de Agosto, 2025
Região

Homem de 25 anos detido por violência psicológica, física e social contra a sua ex-companheira

BY-Daniel Cepa 5 de Maio, 2025
Região

Câmara de Salvaterra assinalou 8º aniversário da Falcoaria como Património Imaterial da UNESCO

BY-Redação 3 de Dezembro, 2024
Região

“O Avô dos Falcões em Salvaterra de Magos nos anos de 1800”

BY-Redação 11 de Setembro, 2024
Região

Escola Profissional de Salvaterra de Magos vai ter dois centros tecnológicos especializados

BY-Daniel Cepa 24 de Julho, 2024
Região

Câmara de Salvaterra de Magos assina contrato de financiamento para a construção do Posto de Saúde de Marinhais

BY-Redação 6 de Junho, 2024