Workshops gratuitos para Pais e Cuidadores em Salvaterra de Magos

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos vai dinamizar, na Biblioteca Municipal, dois workshops com a Enfermeira Andreia Amaral, autora do livro SOS Mamã, no âmbito da atividade “Roda dos Cuidados”, integrada no programa SER – Salvaterra em Rede (CLDS 5G).

Os workshops vão decorrer nos dias 10 de janeiro, pelas 10h30, com o tema “Prevenção do engasgamento e atenção a comportamentos de risco” e 17 de janeiro, também pelas 10h30, com o tema “Tornar leve a doença em pediatria”.

As inscrições são gratuitas, limitadas e obrigatórias até 7 de janeiro e podem ser realizadas na Biblioteca Municipal ou através do email clds-salvaterra@cm-salvaterrademagos.pt



O programa SER – Salvaterra em Rede (CLDS 5G) é promovido pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e conta com financiamento do Portugal 2030 e do Fundo Social Europeu+.

