Câmara de Salvaterra de Magos assina contrato de financiamento para a construção do Posto de Saúde de Marinhais

O Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos assinou terça-feira, 4 de junho, em Lisboa, o contrato de financiamento da obra de construção do novo Posto de Saúde de Marinhais, no valor de 1,2 milhões de euros, ao abrigo do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.

Hélder Manuel Esménio mostrou-se muito satisfeito com mais este passo com vista à concretização da obra: “Primeiro foi a inclusão no PRR desta nossa visão/ intenção, depois a assinatura de protocolo com a ARSLVT para a cedência do terreno, de seguida a elaboração de projetos, mais recentemente a aprovação da candidatura e agora a definição do financiamento. Seguir-se-á, quando possível, o lançamento do concurso público para a obra”.

A cerimónia de assinatura teve lugar no Infarmed, em Lisboa, e contou com a presença da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins e do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

O novo Posto de Saúde ficará localizado na Rua dos Grilos, onde atualmente se situa a Casa do Povo de Marinhais, terreno que foi doado ao Município por aquela instituição para ali ser construído um equipamento de saúde.