Homem de 25 anos detido por violência psicológica, física e social contra a sua ex-companheira

Um homem de 25 anos foi detido pela GNR por ser suspeito do crime de violência doméstica, no passado dia 2 de maio, no concelho de Salvaterra de Magos.

Segundo a GNR, a investigação, relacionada com um caso ocorrido no concelho de Ourém, permitiu apurar que o suspeito exercia “violência psicológica, física e social contra a sua ex-companheira, uma mulher de 37 anos”. A detenção foi efetuada ao abrigo de um mandado emitido pelas autoridades competentes.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Torres Novas, ao arguido foram aplicadas várias medidas de coação, entre as quais: proibição de contacto com a vítima, por qualquer meio, proibição de se aproximar da residência, local de trabalho e outros locais frequentados pela vítima, num raio de 500 metros, com vigilância eletrónica, proibição de contacto com familiares da vítima e proibição de posse de armas brancas ou de fogo, sendo obrigado a entregar imediatamente quaisquer armas que ainda detenha.

A GNR relembra que a violência doméstica é um crime público, devendo ser denunciada por todos. A prevenção e o combate a este tipo de violência são uma responsabilidade de toda a sociedade.