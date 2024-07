Escola Profissional de Salvaterra de Magos vai ter dois centros tecnológicos especializados

A Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM) viu aprovadas as suas candidaturas para a criação de dois Centros Tecnológicos Especializados (CTE) nas áreas Informática e Industrial.

Com um investimento global a rondar os 3.000.000 euros, os projetos incluem a instalação de 6 Laboratórios Informáticos especializados (Hardware, Redes, Programação, Gestão), 1 Laboratório de Eletrónica e Eletricidade, 1 Oficina de Automação, Comando e Instrumentação, 1 Laboratório de Desenho e Programação, 1 Laboratório de Cozinha/Pastelaria, 1 Laboratório de Restaurante/Bar, 1 Laboratório de Inovação e Criatividade, 2 Espaços de Aprendizagem Ativa (salas do futuro), 1 Espaço de Reflexão e Aprendizagem, 2 Salas Teórico-Científicas, 1 Sala Prospection e ainda a renovação da Cozinha e do Restaurante Pedagógico da escola.

A criação destes dois novos centros prevê algumas obras de reestruturação e alargamento das instalações da escola, bem como o apetrechamento de espaços com equipamento tecnológico inovador e especializado. Os alunos terão acesso a recursos técnicos e pedagógicos que potenciarão as suas competências, tornando-os mais competitivos e preparados para os desafios profissionais. Com este investimento a EPSM pretende contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da região, favorecendo a competitividade das empresas, o emprego qualificado e promovendo simultaneamente a evolução tecnológica e a digitalização destes setores.

Duarte Bernardo, presidente da direção da EPSM, considera que estes dois Centros Tecnológicos são uma “oportunidade única para acrescentar valor ao trabalho que a EPSM tem vindo a desenvolver e vai possibilitar-nos um verdadeiro salto tecnológico. Empenhámo-nos muito nestes projetos, que representam uma mais-valia não só para a escola e para os nossos alunos, mas também para toda a comunidade. Estamos verdadeiramente entusiasmados com as oportunidades que estes dois novos centros trarão para esta região e estamos confiantes de que contribuirão significativamente para a afirmação da EPSM como um polo de inovação e de desenvolvimento na formação de profissionais especializados e adaptados às realidades atual e futura”.