No âmbito da 11ª edição das Jornadas de Cultura, a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos apresentou no dia 7 de setembro, no Auditório Municipal “Escola O Século”, em Salvaterra de Magos, um novo livro dedicado ao público infantojuvenil: “O Avô dos Falcões em Salvaterra de Magos nos anos de 1800”, da autoria da escritora Cristina Norton com ilustrações de Marta Ferreira.

Na sessão de apresentação, o Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Manuel Esménio, recordou que todos os anos, desde 2014, a autarquia tem editado um livro para os mais pequenos: “Pretendemos que eles ganhem interesse pela nossa história e pela nossa identidade enquanto comunidade, mas o nosso maior objetivo é que eles aprendam a ter hábitos de leitura, que lhes possam ser úteis ao longo da vida”.

Para a escritora Cristina Norton “foi um desafio escrever um conto sobre Salvaterra de Magos e sobre a Falcoaria Real”, o que implicou “um importante trabalho de pesquisa e de leitura” para chegar à história e às aventuras presentes neste livro.

Marta Ferreira explicou que para ilustrar esta história imaginou-se a viajar “numa máquina do tempo e, como que se estivesse no local, desenhar o que estava a acontecer”. A ilustradora realçou que a pesquisa também foi muito importante neste trabalho, nomeadamente “das vestes, da arquitetura e dos costumes da época retratada no livro”, para que, ao desenhar, “as crianças percebessem que era tudo muito diferente”.

Tal como nas edições anteriores, o público presente recebeu o novo livro gratuitamente e aceitou a sugestão da autarquia de trocá-lo por uma embalagem de cereais, que será distribuída através do projeto municipal “Loja Social”.



Esta tem sido uma das apostas da Câmara Municipal no esforço e investimento atribuído à cultura e à educação, incentivando o estudo e a pesquisa, promovendo a publicação e a divulgação dos seus resultados.

Os livros infantojuvenis podem ser consultados online em:

https://www.cm-salvaterrademagos.pt/actividademunicipal/cultura/item/2245-publicacoes