Comida com Amor lançado pela USAL

A Universidade Sénior de Almeirim (USAL) apresentou, recentemente, o segundo volume do livro de culinária. Este livro é um livro de receitas e caderno de apontamentos em simultâneo, repleto de sabedoria e experiência de vida.

O primeiro volume do livro de culinária, “Comida com Amor” foi lançado na páscoa de 2025, depois de um ano e meio de aulas de culinária na USAL.

Sílvia Botelho, presidente da USAL, explica que “o segundo volume do livro de culinária foi praticamente combinado no lançamento do primeiro, visto que tinham ficado receitas das aulas, de fora e, tanto as aulas quanto o livro, foram um verdadeiro sucesso. Nas aulas já não cabiam mais alunas visto só haverem 12 lugares e os livros terem sido vendidos todos em poucas semanas.”

Nestes livros pode encontrar todo o tipo de receitas, desde as mais tradicionais como o nosso “mangusto” às entradas mais “gourmet”. No segundo volume houve a preocupação de colocar receitas sem glúten e saudáveis.

“Cozinhar é sem dúvida um ato de amor, mesmo para quem não tem especial aptidão e as receitas apresentadas na USAL têm sempre particularidades de quem as faz, os hábitos e rotinas de cada família”, explica Sílvia que depois detalha. “E todas as alunas acabam por comentar sobre as receitas e como as fazem na sua casa. Para além que, também os alunos vão participando apresentando as suas receitas, ou seja, muitos alunos são professores por uma ou duas aulas. Então, sim, estes livros mantêm vivas as memórias dos nossos seniores.”

Logo na apresentação, a USAL fez questão de prestar uma “homenagem” e agradecimento à professora Nilde Pires que “é o pilar desta disciplina, ela foi cozinheira profissional na França por cerca de 10 anos e depois no seu próprio restaurante em Almeirim, o que lhe deu uma vasta experiência na cozinha nas diversas áreas. Ela aceitou este desafio e agarrou-o com muita garra, organizando tudo, as receitas e respetivos ingredientes. No início, tinha apenas quatro alunas, hoje são 14 porque não existem mais vagas na sala. Dizia-se que todos os seniores sabem cozinhar e estão fartos de “cozinha” mas a verdade, é que partilhar receitas é partilhar emoções, experiências…histórias de vida e isso é tão enriquecedor em qualquer idade”, sublinha Sílvia Botelho.

Este projeto tornou-se real, mas a sede da USAL tem muitas limitações para os “ensaios”, como nos conta a presidente. “A sede da USAL é de facto muito pequena, mas quando há vontade, vão- se levando os objetivos para a frente. Temos uma sala de artes onde temos micro ondas, forno e placa e, nas aulas de culinária, adaptamos a sala de forma a cozinhar. Claro que as receitas têm que ser pensadas ao pormenor para que haja tempo e recursos para as realizar, mais uma vez, algo que devemos à capacidade da professora Nilde, até porque as aulas têm apenas uma hora.”

O objetivo é vender os livros na Comunidade, eles são de 6 euros para alunos e sócios da ASA e 7euros para fora, são uma excelente prenda de Natal, este último tem receitas de entradas, pratos principais e sobremesas…”Adquirindo um livro destes tem uma prenda maravilhosa e ainda ajuda a nossa Associação”, diz com um sorriso Silvia Botelho.

A Junta de Freguesia de Almeirim foi fundamental para este projeto do lançamento dos livros de culinária, visto que, logo no primeiro lançamento, o presidente da época, Joaquim Catalão se disponibilizou para apoiar este projeto da fabricação destes livros e agora o novo executivo com a presidente Helena Fidalgo fez exatamente o mesmo.