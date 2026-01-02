Shopping cart

Região

Bebé do ano da região nasceu em Abrantes

Por: Daniel Cepa 02 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O primeiro bebé de 2026 na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo nasceu na noite de 1 de janeiro, na maternidade do Hospital de Abrantes.

Maria Teresa veio ao mundo às 21h52, com 3,6 quilos, encontrando-se de perfeita saúde. A recém-nascida é filha de uma família residente em Santarém e foi recebida com grande emoção, assinalando de forma simbólica o início do novo ano.

O nascimento foi acompanhado pela equipa da maternidade do Hospital de Abrantes, que destacou o momento como um sinal de renovação, de futuro e de novos começos.

Maria Teresa tornou-se assim o primeiro nascimento registado em 2026 na ULS Médio Tejo, num dia que ficará marcado tanto para a família como para a instituição de saúde.

De recordar que a urgência obstetrícia do Hospital de Santarém esteve encerrada nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, tendo as escalas sido asseguradas em articulação com as ULS do Médio Tejo e do Oeste.

