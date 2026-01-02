Fado Dum Ladrão sobe ao palco em Fazendas de Almeirim

Imprimir

O Centro Cultural de Fazendas de Almeirim recebe, no dia 16 de janeiro, às 21h30, o espetáculo Fado Dum Ladrão, um projeto musical que cruza o fado com o humor e sonoridades da música do mundo.

Em palco estarão músicos versáteis e experientes, preparados para navegar por vários géneros musicais, onde o fado surge e se liberta quando quer. O espetáculo assenta em temas originais, combinando influências diversas com um forte cunho português, num registo que mistura tradição e experimentação.

Sem um guião fechado, Fado Dum Ladrão assume-se como um concerto vivo e imprevisível, onde o caminho musical se constrói a partir do diálogo entre os músicos, o palco e o público, garantindo sempre boa música e momentos únicos.

Os bilhetes têm o custo único de dois euros e podem ser levantados na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim.

Para mais informações está disponível o contacto bilheteiraalmeirim@gmail.com.