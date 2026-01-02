Fogueira de Natal “muda” de local

Imprimir

Devido à instabilidade meteorológica, a organização da Fogueira de Natal foi obrigada a fazer reajustes, alterando o local da programação.

A chuva e o vento ameaçam, mas não estragam a festa. A Fogueira de Natal vai realizar-se esta sexta-feira e sábado no Pavilhão Desportivo, junto ao ciclo e à Associação Desportiva Fazendense.

Para esta sexta-feira, o programa é o seguinte:

• 21h00 – Cantar das Janeiras pelo Agrupamento de Escuteiros de Benfica do Ribatejo

• 21h30 – Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim

• 22h30 – Baile com Rafael Vargas

• 24h00 – Moorland Beats

A sopa será servida pelas Marchas de Almeirim.

Haverá uma pequena fogueira no exterior, bem como comes e bebes e muita animação no interior do pavilhão. O tradicional Bolo-Rei será distribuído à população no interior do recinto.

Esta iniciativa tem como um dos principais objetivos a angariação de fundos para as obras de recuperação e manutenção dos espaços utilizados pela comunidade.