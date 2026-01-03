Dezenas de ambulâncias retidas no Hospital de Santarém

Imprimir

A urgência do Hospital Distrital de Santarém encontra-se numa situação de grande constrangimento na noite de sábado, 3 de janeiro, com mais de uma centena de doentes à espera de atendimento médico,.

De acordo com o jornal online Comércio & Notícias., a situação é particularmente grave devido à retenção de mais de duas dezenas de ambulâncias no exterior da unidade hospitalar, por falta de macas disponíveis para a entrega dos doentes.

A situação está a provocar sérios constrangimentos na capacidade de resposta dos corpos de bombeiros da região, uma vez que várias ambulâncias permanecem indisponíveis, impossibilitando o pronto socorro a novas ocorrências, adianta a mesma fonte.

Foto de arquivo