  Dezenas de ambulâncias retidas no Hospital de Santarém
Dezenas de ambulâncias retidas no Hospital de Santarém

Por: Daniel Cepa 03 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A urgência do Hospital Distrital de Santarém encontra-se numa situação de grande constrangimento na noite de sábado, 3 de janeiro, com mais de uma centena de doentes à espera de atendimento médico,.

De acordo com o jornal online Comércio & Notícias., a situação é particularmente grave devido à retenção de mais de duas dezenas de ambulâncias no exterior da unidade hospitalar, por falta de macas disponíveis para a entrega dos doentes.

A situação está a provocar sérios constrangimentos na capacidade de resposta dos corpos de bombeiros da região, uma vez que várias ambulâncias permanecem indisponíveis, impossibilitando o pronto socorro a novas ocorrências, adianta a mesma fonte.

Foto de arquivo

