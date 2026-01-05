Shopping cart

Desporto

ADCR Paço dos Negros vence Fajardense

Por: Inês Ribeiro 05 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

No domingo, dia 4 de janeiro, a ADCR Paço dos Negros recebeu o Fajardense ARCD no Complexo Desportivo de Paço dos Negros, para a 7.ª jornada do Campeonato da Fundação INATEL. O jogo teve início às 15h00.

A equipa da casa controlou o jogo desde o início. João Marques abriu o marcador, seguido pelos golos de Cláudio Sequeira, João Francisco e Bernardo Fernandes, que fixaram o resultado final em 4-0.

O encontro marcou também a estreia dos novos equipamentos de jogo da ADCR Paço dos Negros, patrocinados pelo Crédito Agrícola – Ribatejo Sul.

Com esta vitória, a ADCR Paço dos Negros mantém-se no 1.º lugar do Grupo H, com 15 pontos em 6 jogos, resultado de 5 vitórias, 0 empates e 1 derrota. A equipa soma 24 golos marcados e apenas 2 sofridos, apresentando uma diferença de 22 golos.

