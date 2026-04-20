Paço dos Negros avança para a fase seguinte do campeonato sem derrotas

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A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros terminou a fase de apuramento do Campeonato INATEL Santarém – Apuramento Campeão Zona Sul com um triunfo fora de portas, ao vencer o Centro Carapuções e Brejoeira por 0‑2, em encontro da 8.ª jornada. Os golos da formação pacense foram apontados por Nuno Ramos e Miguel Nascimento.

Este foi o último encontro do Paço dos Negros na segunda fase do campeonato, ficando desde já assegurada a passagem à fase seguinte. A equipa termina esta etapa na liderança da tabela classificativa, com 18 pontos, resultantes de cinco vitórias e três empates, nas oito jornadas disputadas.

Com este percurso, a ADCR Paço dos Negros termina invicta esta fase do campeonato, com a ambição de conquistar a competição.