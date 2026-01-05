Cartaxo SAD não compareceu ao jogo da Taça do Ribatejo frente ao Fazendense

Imprimir

O jogo entre a Associação Desportiva Fazendense e o SL Cartaxo, SAD, a contar para a 1.ª eliminatória da Taça do Ribatejo, agendado para domingo, 4 de janeiro, não se realizou devido à falta de comparência da equipa do Cartaxo.

Em comunicado, a AD Fazendense esclarece todo o processo que antecedeu a marcação da partida e aponta responsabilidades ao clube adversário. Segundo a direção fazendense, a data da eliminatória foi motivo de divergência entre os dois clubes desde o início da época, uma vez que coincidiu com a realização da Taça das Regiões, competição que envolveu vários jogadores dos charnecos na seleção distrital.

De acordo com o Fazendense, o SL Cartaxo, SAD manifestou preferência por realizar o jogo a 17 de dezembro, numa quarta-feira, invocando razões financeiras relacionadas com a paragem do campeonato. Já o clube de Fazendas de Almeirim recusou essa data, alegando compromissos profissionais dos seus atletas e a sobrecarga dos jogadores que estiveram ao serviço da seleção distrital.

Perante a falta de acordo, coube à Associação de Futebol de Santarém (AFS) decidir, tendo sido determinada a realização do encontro no dia 4 de janeiro. No entanto, o Estádio Municipal do Cartaxo foi, entretanto, interditado para jogos oficiais devido ao mau estado do relvado, situação confirmada após vistoria realizada a 30 de dezembro.

Segundo o Fazendense, apesar de a AFS ter solicitado ao SL Cartaxo, SAD a indicação de um campo alternativo dentro do prazo definido, tal nunca aconteceu. Perante a ausência de resposta, a Associação de Futebol de Santarém aplicou o regulamento, determinando que o jogo fosse disputado no Campo n.º 2 do Complexo Desportivo José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim, mantendo a data e a hora inicialmente marcadas.

Ainda assim, no dia do jogo, o SL Cartaxo, SAD não compareceu.

No comunicado, a direção da AD Fazendense conclui que, face a todo o processo, o clube adversário “nunca teve interesse em realizar o jogo”, lamentando o desfecho da situação numa competição oficial organizada pela Associação de Futebol de Santarém.

Pelo regulamento da AFS, a equipa que não comparece a jogo oficial sem justificação pode ser punida com derrota e multa de 200,00 euros. Sendo também condenado ao pagamento das despesas de arbitragem e de organização e dos prejuízos causados à AFS, ao clube adversário e demais entidades lesadas, calculados com base na receita provável do jogo.