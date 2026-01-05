Estrada da Estação cortada ao trânsito após colisão com seis feridos

Imprimir

Seis pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira, dia 5 de janeiro, numa colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros na Rua Comandante José Carvalho, mais conhecida por Estrada da Estação, em Santarém. O alerta foi dado às 15h41 e os feridos estão a ser avaliados no local pelas equipas de emergência.

O acidente obrigou ao corte total da estrada nos dois sentidos, provocando constrangimentos no trânsito local. No local estão 18 operacionais e 8 meios de diferentes corporações de bombeiros. Os Bombeiros Voluntários de Santarém atuam com 3 meios e 6 operacionais, os Bombeiros Sapadores de Santarém com 2 meios e 6 operacionais, os Bombeiros Voluntários de Almeirim com 1 meio e 2 operacionais, e os Bombeiros Voluntários de Pernes também com 1 meio e 2 operacionais.

Todos os feridos foram considerados leves, cinco deles foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém, enquanto um recebeu assistência no local e não necessitou de transporte.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está presente para coordenar o trânsito e garantir a segurança da área.

Até ao momento, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos das vítimas. As causas da colisão estão a ser investigadas pelas autoridades competentes.