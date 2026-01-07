Shopping cart

Desporto

HC Tigres inicia 2026 com pesada derrota nos Açores

Por: Daniel Cepa 07 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Hóquei Clube Os Tigres entrou em 2026 com uma pesada derrota por 9-0 na deslocação aos Açores, frente ao Candelária, em jogo da 12.ª jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Sul, realizado no dia 6 de janeiro, no Pavilhão dos Desportos da Candelária, na ilha do Pico.

A equipa de Almeirim tinha uma missão difícil diante de um dos principais candidatos à subida de divisão e acabou por sofrer uma goleada no primeiro jogo do ano.

Com este resultado, o Candelária ascendeu à liderança da tabela classificativa da 2.ª Divisão – Zona Sul, enquanto o HC Os Tigres desceu ao décimo lugar.

Na próxima jornada, agendada para dia 17 de janeiro, o HC Os Tigres recebe o Física, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, às 18h00.



