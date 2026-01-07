Orçamento de 20,3 milhões: Chamusca investe em educação, saúde e infraestruturas

Imprimir

A Assembleia Municipal da Chamusca aprovou, em dezembro de 2025, o Orçamento Municipal para 2026, no valor global de 20,3 milhões de euros. O documento garante a continuidade dos projetos em curso e prevê o arranque de novas iniciativas, com prioridade para áreas como a ação social, educação, saúde, desenvolvimento económico, coesão social e valorização do território.

Entre as principais apostas está o setor da educação, apoio às famílias e ação social. Está previsto o início da construção da Creche Pública da Carregueira, a criação de um parque infantil no Jardim de Infância do Chouto e o reforço de medidas de apoio aos estudantes, como o Vale Estudante e as Bolsas de Estudo. O orçamento contempla ainda o apoio aos Campos de Férias e às Universidades Sénior do concelho.

Na área da saúde e dos serviços públicos, o município prevê a requalificação das extensões de saúde da Carregueira, Ulme e Vale de Cavalos, bem como o apoio à implementação dos Balcões SNS nas juntas de freguesia, com o objetivo de aproximar os serviços de saúde da população.

O desporto e o associativismo mantêm-se como prioridades, com a conclusão da requalificação das Piscinas Municipais e o arranque do projeto das piscinas exteriores. Está igualmente prevista a continuidade das intervenções de melhoria no Campo Municipal da Chamusca.

No que respeita ao espaço público e às infraestruturas locais, o orçamento define várias intervenções, entre as quais a requalificação do Parque de Merendas e do Circuito de Manutenção do Pinheiro Grande, a criação de novas bolsas de estacionamento na vila da Chamusca, a aquisição do terreno conhecido como “Mota e da Horta”, em Ulme, e a requalificação da entrada sul de Vale de Cavalos. Estão também previstas a construção da Ponte D. Manuel I, na Parreira, e a continuação da repavimentação da rede viária municipal.

A habitação e o desenvolvimento económico integram igualmente o plano para 2026. O município pretende avançar com a conclusão dos loteamentos do Pinheiro Grande e da Parreira, assegurar a manutenção do parque habitacional social e criar um Regulamento Municipal de Incentivo à Recuperação de Imóveis Devolutos. Está ainda prevista a dinamização do Espaço Empresas, vocacionado para a incubação de negócios, apoio ao empreendedorismo e captação de investimento, bem como a definição de uma política fiscal municipal orientada para famílias e empresas.

No eixo da cultura, património e turismo, o orçamento prevê o lançamento de uma Agenda Cultural a partir do segundo trimestre de 2026, com programação descentralizada pelas freguesias. Mantêm-se os eventos de promoção do concelho, estando também prevista a criação de um Posto de Turismo e o início do projeto dos Passadiços do Almourol.

Já no domínio da mobilidade e do ambiente, está prevista a criação da Empresa Intermunicipal de Transportes da Lezíria do Tejo, a construção do Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) e a criação de um Gabinete de Acompanhamento do Ecoparque do Relvão.

Em nota política, o presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, sublinha que o orçamento aprovado reflete os compromissos assumidos com a população. “Os projetos previstos abrangem áreas essenciais e têm como objetivo responder às necessidades da comunidade, promovendo equidade, inclusão e desenvolvimento sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no concelho”, afirma.