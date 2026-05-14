Entrada de Toiros é o momento alto na Quinta‑feira de Ascensão na Chamusca

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O Dia da Ascensão é hoje vivido na Chamusca, com um programa que alia tradição, religião, cultura e festa, no ponto alto da Semana da Ascensão’26.

O dia começa bem cedo, com a tradicional Apanha da Espiga, às 08h00, nos campos do concelho. Segue‑se, às 10h00, a Celebração Religiosa da Bênção dos Bens da Terra e dos Animais, junto à Igreja Matriz. Durante a manhã realiza‑se ainda o cortejo tradicional, pelas 11h00, pela avenida principal da vila, e, ao meio‑dia, a aguardada Entrada de Toiros, num ambiente marcado pela música, pelo convívio e pelos reencontros entre familiares e amigos.

Durante a tarde, a Praça de Toiros da Chamusca recebe a tradicional Corrida de Toiros, marcada para as 18h00. Em praça estão os cavaleiros João Salgueiro da Costa, Tristão Ribeiro Telles e Vasco Veiga, que lidam seis toiros da ganadaria Oliveiras Irmãos.

As pegas estão a cargo do Grupo de Forcados Amadores da Chamusca e do Grupo de Forcados Amadores do Aposento da Chamusca. A corrida conta ainda com a atuação da Banda da Carregueira.

Ao nível musical, o palco principal recebe Raquel Tavares, enquanto o Palco Tradição acolhe o Grupo de Danças e Cantares da Chamusca e do Ribatejo e o Rancho Folclórico e Etnográfico do Pinheiro Grande. No Palco Juventude, a noite Coparias conta com a atuação da banda Porque Sí e do DJ Pedro D’Orey.