Semana da Ascensão recebe 500 crianças na Chamusca

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A Semana da Ascensão continua a animar a vila da Chamusca, com um programa que junta tradição, gastronomia, cultura e grandes concertos, mobilizando milhares de visitantes ao longo da semana.

Esta quarta-feira, dia 13 de maio, é dedicada à juventude e à União de Freguesias da Parreira e Chouto, estando prevista a participação de cerca de 500 crianças do pré-escolar e do ensino básico do concelho. Os mais novos vão preencher o centro da vila com diversas atividades preparadas pelo Município da Chamusca, num ambiente de festa e animação.

Na véspera daquele que é considerado o ponto alto da maior festa do concelho, o destaque musical vai para o concerto de Bárbara Bandeira. A artista, uma das mais populares da música portuguesa contemporânea, sobe ao palco principal com um repertório marcado pelas sonoridades pop e pela forte ligação ao público jovem.

A animação prolonga-se pela madrugada com atuações do grupo Akunamatata e dos DJ’s Pedro Garrido e Hélder Tavares, no Palco da Juventude, a partir da meia-noite.

Na terça-feira, dia 12 de maio, o programa foi dedicado à freguesia de Vale de Cavalos, que apresentou algumas das suas tradições mais emblemáticas. Entre os momentos em destaque estiveram a mostra de fogaceiras e a demonstração das cavalhadas, iniciativas associadas à Festa em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, realizada anualmente no primeiro fim de semana de setembro. O público teve ainda oportunidade de assistir a um momento de declamação de poesia e degustar o tradicional frango assado, um dos símbolos gastronómicos da aldeia.

O concerto principal da noite esteve a cargo de Buba Espinho, num espetáculo que cruzou a tradição portuguesa com influências musicais contemporâneas.

Já na segunda-feira, dia 11 de maio, as iniciativas foram dedicadas à população sénior e à freguesia da Carregueira. A programação arrancou no Cineteatro da Chamusca com a peça “Colóquio para Pessoas Sem Mais Nada que Fazer”, apresentada numa parceria entre a Chamuscar’te e a Companhia de Teatro do Ribatejo, que reuniu mais de 220 seniores das IPSS e academias seniores do concelho.

A Carregueira levou ainda até ao certame vários sabores tradicionais, com destaque para a torta de laranja, os morangos e diversas especialidades de doçaria regional.

O Palco Tradição recebeu as atuações do Rancho Folclórico “Os Camponeses” da Carregueira e do Rancho Folclórico Etnográfico e Infantil da Carregueira, num momento de valorização das raízes e tradições locais.

A noite terminou com o concerto de Quim Barreiros, que voltou a conquistar o público com um espetáculo marcado pela interação, humor e música popular portuguesa. Já o Palco da Juventude contou ainda com a atuação da banda RH + Música Positiva.