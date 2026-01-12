Shopping cart

Região

CIMLT garante mais de 825 mil euros para projeto de inclusão social através da cultura

Por: Daniel Cepa 12 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) assegurou um financiamento superior a 825 mil euros para a implementação do projeto “Inclusão pela Cultura na Lezíria do Tejo”, após a assinatura do contrato, na passada sexta-feira, 9 de janeiro, nas instalações da CCDR Alentejo.

O projeto, desenvolvido em parceria pelos 11 municípios que integram a CIMLT, aposta na cultura e nas artes como instrumentos centrais de inclusão social, capacitação e coesão territorial. O investimento total aprovado ascende a 825 mil euros, com uma taxa de cofinanciamento de 85% assegurada pelo Fundo Social Europeu +.

A iniciativa assenta numa metodologia de intervenção comunitária dirigida a públicos particularmente vulneráveis, tendo como principais objetivos a promoção da inclusão social, da cidadania ativa e do envolvimento das comunidades locais. O projeto destina-se a crianças e jovens em risco de exclusão, comunidades migrantes, população idosa, pessoas com deficiência, envolvendo igualmente entidades sociais e culturais do território.

Entre as ações previstas destacam-se atividades nas áreas da dança, teatro, artes plásticas, arte urbana, coro comunitário e projetos de envelhecimento ativo, promovendo a participação cultural como ferramenta de desenvolvimento pessoal e coletivo.

Com a implementação deste projeto, a Lezíria do Tejo reforça a sua aposta numa abordagem integrada de desenvolvimento territorial, colocando a cultura ao serviço da inclusão social, da igualdade de oportunidades e da coesão social nos municípios da região.

