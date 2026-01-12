Shopping cart

Desporto

Fazendense perde liderança. Paço dos Negros aplica goleada das antigas

Por: Daniel Cepa 12 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Fazendense perdeu a liderança do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AF Santarém, ao ser derrotado no terreno do Alcanenense, este domingo, dia 11 de janeiro, em jogo a contar para a 14.ª jornada da competição.

Os charnecos perderam por 2-0 e caíram para a segunda posição da tabela classificativa, somando agora 33 pontos em 14 jornadas, a apenas um ponto do Mação, que venceu o Coruchense. Na próxima ronda, o Fazendense recebe o Amiense.

Já no Campeonato do Inatel, o Paço dos Negros aplicou uma goleada expressiva por 1-11 na deslocação ao terreno do Azervadinha e, à 8.ª jornada, mantém a liderança da Série H.

Bernardo Fernandes e João Francisco assinaram um hat-trick cada, Christophe Bento bisou, enquanto Ivo Gouveia, Ricardo Pereira e Miguel Nascimento completaram o marcador. Na próxima jornada, a formação pacense defronta o Juventude União Figueirense.

