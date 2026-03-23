Refeitórios escolares asseguram refeições durante as férias da Páscoa em Almeirim

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Durante a interrupção letiva da Páscoa, os refeitórios escolares do concelho de Almeirim vão manter-se em funcionamento para garantir refeições aos alunos que delas necessitem. A medida foi anunciada pelo Município de Almeirim e destina-se a apoiar as famílias e assegurar que nenhuma criança fica sem acesso a uma refeição equilibrada durante o período de férias escolares.

Segundo a informação divulgada pela autarquia, os refeitórios estarão disponíveis para os alunos do ensino pré-escolar, do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário dos agrupamentos de escolas do concelho.

O objetivo desta iniciativa passa por reforçar o apoio social às famílias, em particular às que enfrentam maiores dificuldades económicas. Durante as férias escolares, muitos alunos deixam de ter acesso às refeições fornecidas habitualmente nas escolas, sendo por isso assegurado o funcionamento dos refeitórios para garantir o almoço aos alunos mais carenciados.

A inscrição para usufruir deste serviço deve ser efetuada na escola frequentada pelo aluno. O Município de Almeirim recomenda que os encarregados de educação interessados contactem atempadamente os estabelecimentos de ensino, de forma a garantir a organização e o adequado funcionamento do serviço durante o período da interrupção letiva.

Esta resposta social integra-se nas políticas municipais de apoio às famílias e à comunidade educativa, procura promover a igualdade de oportunidades e assegurar o bem-estar dos alunos ao longo de todo o ano letivo, incluindo nos períodos de pausa escolar.