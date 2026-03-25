Dia Mundial da Atividade Física com diversas atividades na Praça Lourenço de Carvalho

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O Município de Almeirim vai assinalar o Dia Mundial da Atividade Física com um conjunto de iniciativas abertas à comunidade, no próximo dia 11 de abril, a partir das 10h00, na Praça Lourenço de Carvalho, em Almeirim. A participação é gratuita e destinada a pessoas de todas as idades e níveis de condição física.

A iniciativa pretende incentivar a prática regular de exercício físico e promover estilos de vida saudáveis, reunindo atividades diversificadas que permitem a participação de todos. O programa foi preparado para proporcionar momentos de convívio, bem-estar e dinamização do espaço público, envolvendo a comunidade local.

Entre as atividades previstas para crianças destacam-se street basket, karaté, ténis e balance bikes, que permitem aos mais novos experimentarem diferentes modalidades de forma lúdica e segura. Paralelamente, haverá aulas de grupo destinadas ao público em geral, incluindo aerodance, pound fitness e salsa, com o intuito de promover a participação ativa e o contacto com diferentes formas de exercício físico.

As iniciativas destinadas ao público infantil contam com a participação de várias entidades e projetos locais, nomeadamente a Associação 20 Kms de Almeirim, o Centro Karaté Amicale Almeirim, o Centro Karaté Shotokan Benfica do Ribatejo e o projeto Sobre Rodas da Câmara Municipal.

A organização sublinha que o evento tem como principal objetivo sensibilizar a população para a importância da atividade física na prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vida, reforçando o papel do desporto como elemento fundamental para o equilíbrio físico e mental.

Os interessados em obter mais informações devem dirigir-se à receção das Piscinas Municipais de Almeirim ou entrar em contacto através dos números 243 594 273 ou 243 594 130.