Município de Almeirim vai aplicar herbicida em várias ruas até ao final de março

A Câmara Municipal de Almeirim informou esta terça-feira, dia 10 de março, que vai realizar a aplicação terrestre de produtos fitofarmacêuticos para controlo de infestantes em vários arruamentos do concelho ao longo de todo o mês de março.

De acordo com informação avançada pelo Município, a intervenção terá início hoje, dia 10 de março, e prolongar-se-á até 31 do mesmo mês, com trabalhos a decorrer entre as 07h00 e as 17h00, sob execução da empresa Florecha Forest Solutions, S.A.

A intervenção vai abranger diferentes arruamentos da cidade, nomeadamente, Rua D. Briolanja, Rua Manuel da Conceição Gomes André, Rua António Manuel Álvares Marques da Cruz, Rua Alfredo Fortunato dos Santos, Rua Marquesa d’Alorna, Rua Júlio Dinis, Largo Major Caetano e Rua Eça de Queiroz.

Segundo o Município, será utilizado o produto Glyphogan, um herbicida à base de glifosato na forma de sal de isopropilamónio, com concentração de 300 g/L, autorizado para comercialização sob o número AV 0163.

A autarquia esclarece que a intervenção é realizada ao abrigo da legislação em vigor, nomeadamente da Lei n.º 26/2013, de 11 de abril, alterada pelo Decreto-Lei n.º 35/2017, de 24 de março, que regula a utilização sustentável de produtos fitofarmacêuticos.

Como medida de precaução, a Câmara Municipal de Almeirim recomenda que a população e os proprietários de animais de companhia evitem permanecer nas zonas intervencionadas até que o produto pulverizado esteja completamente seco. O objetivo é reduzir qualquer contacto direto com as áreas tratadas durante o período imediato após a aplicação.

A autarquia refere ainda que estas ações visam controlar a proliferação de infestantes no espaço público, contribuindo para a manutenção das condições de higiene e segurança nos arruamentos do concelho.