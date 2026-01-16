Aurélio Lopes apresenta livro “O Retorno da Deusa-Mãe” na Chamusca

Imprimir

A Biblioteca Municipal da Chamusca recebe, no dia 17 de janeiro, pelas 16h00, a apresentação do livro “O Retorno da Deusa-Mãe”, da autoria de Aurélio Lopes, numa iniciativa aberta ao público e dedicada à reflexão histórica, religiosa e antropológica.

Na obra, o autor aborda a figura de Maria no Cristianismo, pouco relevante nos textos bíblicos canónicos, mas que viria a ser objeto de escritos apócrifos mais tardios e da adição, a dois Evangelhos, do complexo textual do Natal, durante o século IV.

De acordo com o autor, o culto de Maria desenvolveu-se progressivamente, impulsionado pelas necessidades de género que o Cristianismo não logrou extinguir, bem como pela expressão virginal da Bíblia dos Setenta, conduzindo à sua crescente afirmação no universo cristão.

Aurélio Lopes refere que, sujeitas a especiais lacunas de género, as massas devotas euro-mediterrâneas dirigiram, de forma crescente, as suas devoções para Maria, entendida como a única divindade feminina num panteão quase exclusivamente patriarcal.

Transformado no mais importante cerimonial católico, este culto manifesta-se como uma revivência operativa das antigas divindades femininas ligadas à natureza e à fertilidade.

Simultaneamente, segundo o autor, este processo deu origem ao retorno da antiga Deusa-Mãe, avatar da Terra e da Vida, que Maria veio a corporizar devocionalmente e a vivificar, ressurgindo enquanto paradigma panteísta que, cada vez mais, personifica.

Com esta obra, Aurélio Lopes apresenta a sua visão histórica e antropológica da ascensão de Maria no Cristianismo.

A sessão de apresentação decorre na Biblioteca Municipal da Chamusca e tem entrada livre.