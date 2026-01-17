Miguel Arsénio sagra-se Campeão Nacional de Trail

Imprimir

Miguel Arsénio, atleta natural de Paço dos Negros, voltou a escrever o seu nome na história do atletismo nacional ao sagrar-se Campeão Nacional de Trail, este sábado, dia 17 de janeiro, ao vencer a prova de Trail Longo no Trail Serra d’Aire, disputado na localidade de Bairro, concelho de Ourém.

O atleta do concelho de Almeirim foi o mais rápido numa exigente distância de 38 quilómetros, que completou em 3h19m53s, impondo-se à concorrência.

Com esta vitória, Miguel Arsénio confirma o estatuto de uma das principais referências do trail running em Portugal. Este é mais um capítulo de um palmarés já vasto com títulos nacionais e internacionais na modalidade.