Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Miguel Arsénio sagra-se Campeão Nacional de Trail
Desporto

Miguel Arsénio sagra-se Campeão Nacional de Trail

Por: Daniel Cepa 17 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Miguel Arsénio, atleta natural de Paço dos Negros, voltou a escrever o seu nome na história do atletismo nacional ao sagrar-se Campeão Nacional de Trail, este sábado, dia 17 de janeiro, ao vencer a prova de Trail Longo no Trail Serra d’Aire, disputado na localidade de Bairro, concelho de Ourém.

O atleta do concelho de Almeirim foi o mais rápido numa exigente distância de 38 quilómetros, que completou em 3h19m53s, impondo-se à concorrência.

Com esta vitória, Miguel Arsénio confirma o estatuto de uma das principais referências do trail running em Portugal. Este é mais um capítulo de um palmarés já vasto com títulos nacionais e internacionais na modalidade.

Etiquetas Relacionadas:
atletismocampeonato nacionaldesportomiguel arseniotrail

Notícias relacionadas

Desporto

Morreu Vitor “Fininho”. Concelho perdeu grande figura do futebol de formação

BY-Redação 17 de Janeiro, 2026
Desporto

Carlos Ribeiro ligado ao União há 25 anos

BY-Daniel Cepa 17 de Janeiro, 2026
Desporto

Chagas: Família do apito

BY-Daniel Cepa 17 de Janeiro, 2026
Desporto

”O clube está novamente vivo e com calma”

BY-Daniel Cepa 17 de Janeiro, 2026
Desporto

Bragança regressa após (grave) lesão e com um golo

BY-Redação 16 de Janeiro, 2026
Desporto

Campeonato de Sueca do Município de Almeirim arranca com 40 equipas do concelho

BY-Daniel Cepa 16 de Janeiro, 2026