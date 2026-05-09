Raposa acolhe II Encontro de Ranchos Folclóricos

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A freguesia de Raposa recebe este sábado, dia 9 de maio, a partir das 15h00, o II Encontro de Ranchos Folclóricos, uma iniciativa dedicada à promoção das tradições, da música e da cultura popular portuguesa.

O evento realiza‑se junto à Junta de Freguesia da Raposa e conta com a participação de quatro grupos folclóricos: Rancho Folclórico Os Camponeses da Raposa; Rancho Típico dos Foros de Salvaterra; Rancho Folclórico As Cantarinhas da Fontinha (Cantanhede); Rancho Folclórico do Paço dos Negros.

Ao longo da tarde, o público poderá assistir a danças tradicionais, apreciar trajes típicos e vivenciar um ambiente festivo marcado pela valorização do património cultural imaterial. A organização garante ainda serviço de bar.

O II Encontro de Ranchos Folclóricos na Raposa conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e da Junta de Freguesia da Raposa.