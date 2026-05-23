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Sociedade

Incêndio na Raposa mobiliza dezenas de bombeiros e consome área de mato

Por: Daniel Cepa 23 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Um incêndio florestal que deflagrou numa zona de pinhal e mato obrigou à intervenção de várias corporações da região, na manhã deste sábado, dia 23 de maio, na freguesia da Raposa, concelho de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, a rápida intervenção e o forte ataque ao fogo por parte dos operacionais permitiram debelar rapidamente o incêndio, que consumiu cerca de meio hectare (4.700 m²) de mato e pinhal.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 25 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e de Salvaterra de Magos, bem como dos Bombeiros Municipais de Alpiarça e Coruche, apoiados por sete viaturas.

A GNR tomou conta da ocorrência.

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