  • Home
  • Região
  • Chamusca apoia alunos do 1.º ciclo na compra de material escolar
Região

Chamusca apoia alunos do 1.º ciclo na compra de material escolar

Por: Inês Ribeiro 23 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município da Chamusca anunciou, esta sexta-feira, dia 23 de janeiro, a implementação de um apoio à aquisição de material escolar para o ano letivo de 2025/2026, no âmbito da Ação Social Escolar (ASE). Este conjunto de medidas visa promover a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso educativos, apoiando alunos que enfrentam dificuldades económicas.

Para este efeito, foi celebrado um protocolo de colaboração com o Agrupamento de Escolas da Chamusca, no valor aproximado de 1.400 euros, destinado à comparticipação na compra de material escolar. O apoio abrange os alunos dos escalões A e B que frequentam os estabelecimentos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho.

Os encarregados de educação poderão efetuar a aquisição do material na papelaria da escola sede, com o valor do apoio a ser aplicado diretamente nesta despesa.

Segundo a autarquia, em comunicado ao Jornal O ALMEIRINENSE, esta medida constitui um instrumento essencial no combate às desigualdades sociais, contribuindo para a melhoria do desempenho escolar e para a criação de condições mais justas e inclusivas no sistema educativo.

