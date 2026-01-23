Escolas do concelho recebem projeto de sensibilização para o daltonismo

Imprimir

A autarquia de Almeirim, em parceria com a ColorADD.Social, tem implementado nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho um programa de sensibilização sobre o daltonismo e os constrangimentos que esta condição pode causar no percurso escolar das crianças.

A iniciativa insere-se nas áreas da Educação e da Saúde e tem como principal objetivo prevenir o insucesso e o abandono escolar precoce, bem como situações de bullying e exclusão social associadas ao daltonismo. O projeto procura ainda dotar os alunos com esta condição de ferramentas e estratégias para o seu dia a dia.

As ações decorreram nos dias 19, 20 e 21 de janeiro e foram dirigidas aos alunos do 3.º ano de escolaridade.

Durante a iniciativa foram realizados rastreios precoces ao daltonismo, complementados com rastreios de acuidade visual, efetuados por técnicos optometristas no espaço escolar.

Os alunos tiveram também a oportunidade de experimentar óculos especiais que simulam a forma como uma pessoa com daltonismo vê o mundo, promovendo a empatia entre colegas e ajudando a desmistificar esta condição.