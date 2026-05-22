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Sociedade

“Nova” Secundária de Almeirim vai funcionar em monoblocos durante as obras

Por: Redação 22 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Almeirim vai lançar, a meio de junho, o concurso público para a requalificação da Escola Secundária Marquesa da Alorna. Esta empreitada é 16,6 milhões de euros e precisa ainda de ser validada pelo Tribunal de Contas.

Durante o período das obras, que não está ainda definido mas nunca começará antes do inicio do ano letivo 2026/2027, os 900 alunos vão ficar em monoblocos de dois pisos.

Numa escala muito maior, a autarquia vai utilizar estruturas semelhantes ao que está a ser utilizado no centro de saúde.

Quando foi lançadada, a obra avançava com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o Governo anunciou em março que optava por um empréstimo nacional para várias escolas a nível nacional, cabendo às câmaras lançar o concurso.

A empreitada vai ser administrada pela câmara em nome da administração central que vai pagar da requalificação.

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